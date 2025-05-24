FiNE NEWS
ГлавнаяНовостиОбществоШоубизнесСпортПолезноИнтересноТехно
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

FiNE NEWS

1 922 подписчика

Обновлённый Панцирь-СМД-Е – когда без пушек лучше, чем с ними

Обновлённый Панцирь-СМД-Е – когда без пушек лучше, чем с ними

За последние годы беспилотники окончательно перестали быть диковинкой на поле боя. Они работают на разведку, атакуют и корректируют огонь, а некоторые буквально висят в воздухе непрерывно.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх