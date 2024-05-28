БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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На пороге Третьей Мировой: НАТО обсуждает возможность бесполетной зоны над Западной Украиной

На пороге Третьей Мировой: НАТО обсуждает возможность бесполетной зоны над Западной Украиной

Не имея возможности победить Россию в бою с помощью Украины и понимая, что ныняшняя мобилизация там последняя, а значит, Киев сможет сопротивляться максимум до 2025 года, НАТО перешло к обсуждению прямого участия в войне.

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