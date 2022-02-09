Корейский художник превращает животных в оригинальных персонажей, которые выглядят так, как будто они принадлежат аниме

Вы когда-нибудь просыпались и задавались вопросом, как некоторые из ваших любимых животных могут выглядеть в 2D-вселенной? Или даже в разных художественных стилях? Этот Художник превращает животных в оригинальных персонажей.
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