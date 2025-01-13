Что делают с детьми мигрантов, от которых отказались родители?

Живая Средняя Азия Это не всегда было проблемой, но в течение последнего десятилетия в Москве, области и некоторых других регионах скопления трудовых мигрантов появились детские дома, специализирующиеся на таджикских, узбекских и киргизских детях, от которых отказались родители.