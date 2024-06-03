FT назвала главные темы переговоров Си Цзиньпина на встрече с Путиным

В ходе свой поездки в Пекин президент России обсудил с китайским лидером сделку по «Силе Сибири-2», отказ участвовать в конференции по Украине в Женеве и расширение активности китайских банков в России<strong>Президент Росси Владимир Путин во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином обсудил с ним три вопроса: сделку по «Силе Сибири-2», отказ участвовать в конференции по Украине в Женеве и расширение активности китайских банков в России, <a href="https://www.