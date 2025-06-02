На тараканов и запах плесени в оздоровительном лагере в Туапсинском районе Краснодарского края пожаловались дети

На тараканов и запах плесени в оздоровительном лагере в Туапсинском районе Краснодарского края пожаловались детиРодители отправили детей в оздоровительный лагерь в Туапсинский район Краснодарского края, но остались недовольны его санитарным состоянием.
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