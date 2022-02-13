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Энтони Джошуа против Александра Усика 2: предположительные места для майского боя

Энтони Джошуа против Александра Усика 2: предположительные места для майского боя

Энтони Джошуа намерен возобновить соперничество с Александром Усиком в майском матче-реванше.Уотфордский боец попытается отомстить за одностороннее поражение по очкам, которое он потерпел от ловкого Александра Усика в сентябре прошлого года.

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