Энтони Джошуа против Александра Усика 2: предположительные места для майского боя

Энтони Джошуа намерен возобновить соперничество с Александром Усиком в майском матче-реванше.Уотфордский боец попытается отомстить за одностороннее поражение по очкам, которое он потерпел от ловкого Александра Усика в сентябре прошлого года.
Энтони Джошуа намерен возобновить соперничество с Александром Усиком в майском матче-реванше.Уотфордский боец попытается отомстить за одностороннее поражение по очкам, которое он потерпел от ловкого Александра Усика в сентябре прошлого года.
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