МИД Молдовы предостерегает: избегайте необязательных поездок в Российскую Федерацию

Министерство иностранных дел Республики Молдова обратилось с предупреждением о поездках в Российскую Федерацию, рекомендуя гражданам воздержаться от необязательных поездок в эту страну в связи с ухудшением ситуации в сфере безопасности в регионе.
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