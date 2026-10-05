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Шняги.Нет

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Время мемов: отключи серьёзность!

Время мемов: отключи серьёзность!

Серьёзные разговоры подождут, сейчас время мемов. Хватит на сегодня думать о важных вещах. Самое время переключиться на юмор, полистать смешные картинки и хотя бы ненадолго отключить серьёзность!Как думаете, мемы про работу — это способ снять стресс или просто повод поныть?Еще больше контента: Сайт | Telegram | Pinterest | ВКонтакте | Одноклассники | Дзен .

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