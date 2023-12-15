Лукашенко публично пожурил Пашиняна и Алиева за Карабах: "Что, лучше стало?"

Белорусский лидер высказался о конфликте между Арменией и АзербайджаномПрезидент Белоруссии встретился с главами делегаций, участвующими в 19-м заседании Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств - участников СНГ.
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