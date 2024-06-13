Bild: член ХДС Шеффлер с трудом закончил выступление из-за приступов смеха

Заседание парламента земли Саксония-Анхальт в Германии едва не сорвали. Представитель Христианско-демократического союза Михаэль Шеффлер с трудом закончил выступление из-за приступа смеха, сообщил Telegram-канал «Bild на русском».
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