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ИА Регнум

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Актрису Марину Неёлову госпитализировали после того, как она упала дома

Актрису Марину Неёлову госпитализировали после того, как она упала дома

Народная артистка РСФСР Марина Неёлова была госпитализирована утром 12 октября после того, как она упала в своей квартире в Потаповском переулке в Москве.

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