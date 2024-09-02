Путин предупредил о вреде вейпов, несмотря на то что они кажутся «крутыми»

Электронные сигареты провоцируют серьёзные проблемы со здоровьем, хотя и кажутся «модными и крутыми», заявил президент России Владимир Путин в ходе открытого урока «Разговор о важном» в кызылской школе № 20.
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