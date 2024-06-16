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Украинский боксер Гвоздик проиграл бой за титул временного чемпиона WBC

Украинский боксер Гвоздик проиграл бой за титул временного чемпиона WBC

В Лас-Вегасе состоялся поединок за вакантный титул временного чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в полутяжелом весе между украинцем Александром Гвоздиком и представителем США Дэвидом Бенавидесом.

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