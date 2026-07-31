Дмитриев сравнил с падением Рима наплыв тысяч беженцев в Сеуту

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев сравнил наплыв беженцев в испанский город Сеута с падением Рима под натиском варваров в V веке.
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