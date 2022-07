Рианна стала самой молодой self-made-миллиардершей в СШАSlide image for gallery: 7795 | РианнаSlide image for gallery: 7795 | РианнаSlide image for gallery: 7795 | РианнаSlide image for gallery: 7795 | РианнаSlide image for gallery: 7795 | РианнаSlide image for gallery: 7795 | РианнаSlide image for gallery: 7795 | РианнаSlide image for gallery: 7795 | РианнаSlide image for gallery: 7795 | РианнаSlide image for gallery: 7795 | РианнаSlide image for gallery: 7795 | РианнаSlide image for gallery: 7795 | РианнаSlide image for gallery: 7795 | РианнаSlide image for gallery: 7795 | РианнаSlide image for gallery: 7795 | РианнаSlide image for gallery: 7795 | РианнаSlide image for gallery: 7795 | РианнаПевица Рианна стала самой молодой self-made-миллиардершей в США, обогнав в рейтинге самых богатых женщин США журнала Forbes Ким Кардашьян.