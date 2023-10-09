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Почему русские обречены... побеждать

Почему русские обречены... побеждать

Давайте без лишних предисловий. Россия де-факто находится в состоянии войны. Я не говорю про СВО, я про "крестовый поход", который устроил "коллективный запад" на нашу страну.

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Комментарии
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Виктор Александров
Если чукчи нерусские плохо знают русскую историю, то почитали бы хотя-бы Бисмарка!
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8 час.
ВА
Виктор Александров
Высказывания &quot;железного&quot; канцлера Отто фон Бисмарка о России, которые должны знать все СМИ. Актуальные новости - здесь 10 ноября, 22:02 ПожаловатьсяДобавить автора в черный список Отто фон Бисмарк объединил Германию, состоявшую до этого более чем из тридцати мелких королевств, герцогств и княжеств. Его считают наиболее умным и прорицательным государственным деятелем своего времени. В течение трёх лет он был послом в России, где изучил русский язык и саму Россию. Впоследствии он был кумиром для другого немецкого канцлера - Адольфа Гитлера. Но вот если бы этот ефрейтор в отставке следовал его советам, то история могла сложится по другому. Так давайте почитаем мудрые цитаты основателя Германии, которые не утратили своей актуальности и поныне: „Русские долго запрягают, но быстро едут“ „Никогда ничего не замышляйте против России, ибо на любую вашу хитрость она ответит своей непредсказуемой глупостью.“ &quot;Не надейтесь, что, единожды воспользовавшись слабостью России, вы будете получать дивиденды вечно. Русские всегда приходят за своими деньгами. И когда они придут — не надейтесь на подписанные вами иезуитские соглашения, якобы вас оправдывающие. Они не стоят той бумаги, на которой написаны. Поэтому с русскими стоит или играть честно, или вообще не играть.“ „Война между Германией и Россией — величайшая глупость. Именно поэтому она обязательно случится…“ „Россия опасна мизерностью своих потребностей.“ „Даже самый благоприятный исход войны никогда не приведет к разложению основной силы России, которая зиждется на миллионах русских… Эти последние, даже если их расчленить международными трактатами, так же быстро вновь соединяются друг с другом, как частицы разрезанного кусочка ртути…“ «Русских невозможно победить, мы убедились в этом за сотни лет. Но русским можно привить лживые ценности и тогда они победят сами себя.» «Могущество России может быть подорвано только отделением от неё Украины… необходимо не только оторвать, но и противопоставить Украину России. Для этого нужно лишь найти и взрастить предателей среди элиты и с их помощью изменить самосознание одной части великого народа до такой степени, что он будет ненавидеть всё русское, ненавидеть свой род, не осознавая этого. Всё остальное — дело времени». „Заключайте союзы с кем угодно, развязывайте любые войны, но никогда не трогайте русских.“ Опубликовал Александров Виктор Константинович Яндекс Дзен.
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8 час.
Aнатолий Райков
Это надо же такое придумать,преодолеть тысячи километров,чтобы звездюлей получить.И когда всё же до дебилов дойдёт,не суйтесь. https://youtu.be/t9Fh7aXWf8o
Так русские поступали с викингами и другим сбродом..
YouTube
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4 час.

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