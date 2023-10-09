Почему русские обречены... побеждать

ВА

Виктор Александров

Высказывания "железного" канцлера Отто фон Бисмарка о России, которые должны знать все СМИ. Актуальные новости - здесь 10 ноября, 22:02 ПожаловатьсяДобавить автора в черный список Отто фон Бисмарк объединил Германию, состоявшую до этого более чем из тридцати мелких королевств, герцогств и княжеств. Его считают наиболее умным и прорицательным государственным деятелем своего времени. В течение трёх лет он был послом в России, где изучил русский язык и саму Россию. Впоследствии он был кумиром для другого немецкого канцлера - Адольфа Гитлера. Но вот если бы этот ефрейтор в отставке следовал его советам, то история могла сложится по другому. Так давайте почитаем мудрые цитаты основателя Германии, которые не утратили своей актуальности и поныне: „Русские долго запрягают, но быстро едут“ „Никогда ничего не замышляйте против России, ибо на любую вашу хитрость она ответит своей непредсказуемой глупостью.“ "Не надейтесь, что, единожды воспользовавшись слабостью России, вы будете получать дивиденды вечно. Русские всегда приходят за своими деньгами. И когда они придут — не надейтесь на подписанные вами иезуитские соглашения, якобы вас оправдывающие. Они не стоят той бумаги, на которой написаны. Поэтому с русскими стоит или играть честно, или вообще не играть.“ „Война между Германией и Россией — величайшая глупость. Именно поэтому она обязательно случится…“ „Россия опасна мизерностью своих потребностей.“ „Даже самый благоприятный исход войны никогда не приведет к разложению основной силы России, которая зиждется на миллионах русских… Эти последние, даже если их расчленить международными трактатами, так же быстро вновь соединяются друг с другом, как частицы разрезанного кусочка ртути…“ «Русских невозможно победить, мы убедились в этом за сотни лет. Но русским можно привить лживые ценности и тогда они победят сами себя.» «Могущество России может быть подорвано только отделением от неё Украины… необходимо не только оторвать, но и противопоставить Украину России. Для этого нужно лишь найти и взрастить предателей среди элиты и с их помощью изменить самосознание одной части великого народа до такой степени, что он будет ненавидеть всё русское, ненавидеть свой род, не осознавая этого. Всё остальное — дело времени». „Заключайте союзы с кем угодно, развязывайте любые войны, но никогда не трогайте русских.“ Опубликовал Александров Виктор Константинович Яндекс Дзен.