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Интересный Сочи | Куда сходить

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Бар “Руки Вверх” празднует годовщину

Бар “Руки Вверх” празднует годовщину 🗓 28-29 июня, 20:00 📍 Бестужева, 1/1 📞 8(862)555-27-33 📍 2200₽, три билета по цене двух В честь днюхи закатят большой праздник с самыми узнаваемым персонажами девяностых-двухтысячных, велком-коктейлями, тематическими закусками, яркими фотозонами, конкурсами и подарками от бара, большой лотереей и, конечно, тортом! А ещё в пятницу, 28 июня, пройдёт клубный сольный концерт “Светы” с хитами: “А может да, а может нет”, “Хватит довольно” и другие.

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