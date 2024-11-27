Срочно! Путин обратится к гражданам Украины: во избежание огромных жертв

ЮВ

Юрий Воробьев

ПОКА МЫ НЕ НАЧНЕМ БИТЬ АНГЛОСАКСОВ ЭТО НЕ КОНЧИТСЯ. ТОЛЬКО ПОКАЗАТЕЛЬНЫЕ УДАРЫ ПО НАИБОЛЕЕ ЗАЩИЩЕННЫМ ОБЪЕКТАМ НАТО ПРОЧИСТЯТ ИМ МОЗГИ И ОНИ ПО НАСТОЯЩЕМУ ЗАХОТЯТ ПРОСТО ЖИТЬ!!!