Срочно! Путин обратится к гражданам Украины: во избежание огромных жертв

По информации источника, в Кремле согласовываются списки для ответных ударов по Украине. Власти России намерены выполнить обещания, и на удары ВСУ, вооруженным западными ракетами ATACMS, последует массивная атака по украинским позициям.
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