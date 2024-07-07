Столкновение «кланов» Байдена и Обамы: в США заявили о расколе в Демократической партии

Между ведущими семьями Демократической партии Соединенных Штатов — нынешнего президента Джо Байдена, бывшего лидера страны (2009-2017) Барака Обамы и экс-госсекретаря (2009-2013) Хиллари Клинтон — нарастает напряжение.
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