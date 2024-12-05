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«Светлое будущее может не наступить» На российском рынке недвижимости созрел пузырь. Что будет с ценами на квартиры?

«Светлое будущее может не наступить» На российском рынке недвижимости созрел пузырь. Что будет с ценами на квартиры?

Заоблачные цены на новостройки, высокие ставки по жилищным кредитам, просрочки по ипотечным платежам и избыток предложения — риелторы уже не первый год отмечают, что на российском рынке недвижимости присутствуют все признаки ипотечного пузыря.

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