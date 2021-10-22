ФРС, Уильямс: долгосрочные инфляционные ожидания остаются под контролем

Как заявил Дж.Как заявил Дж. Уильямс, президент ФРБ Нью-Йорка и член FOMC с постоянным правом голоса: Долгосрочные инфляционные ожидания соответствуют целевому уровню ФРС 2% Если инфляционные ожидания закрепить на слишком низких уровнях, то со временем они обусловят и снижение фактической инфляции На данный момент сохраняется высокий уровень неопределенности вокруг перспектив экономики Цены на недвижимость в США растут очень быстро, а котировки активов весьма завышены Рост цен на жилье был обусловлен низкими процентными ставками и факторами, связанными с пандемией Высокие цены на недвижимость не представляют угрозы для финансовой стабильности; капитализация банков является более высокой по сравнению с прошлым кризисом .