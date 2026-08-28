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В ЕС критиковали помощь РФ Сербии из-за боязни новых лидеров миропорядка – сербский дипломат

В ЕС критиковали помощь РФ Сербии из-за боязни новых лидеров миропорядка – сербский дипломат

Сербский политик, дипломат Владимир Кршлянин в программе «Мнение» на News Front , что Евросоюз был против помощи России в тушении пожаров на территории Сербии из-за «страха перед реальными лидерами нового миропорядка».

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