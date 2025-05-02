🪔 Единый Вечный огонь Крыма и Юга России зажгли в Севастополе Реликвии на площадь Нахимова доставили факелоносцы.
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🪔 Единый Вечный огонь Крыма и Юга России зажгли в Севастополе Реликвии на площадь Нахимова доставили факелоносцы.