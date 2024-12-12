Как обустроить жилье по системе Дизайна Человека

Принципы гармоничного пространства, основанные на индивидуальных характеристиках личности Дизайн: Дарья Дубинкина Вы когда-нибудь задумывались, почему в одних интерьерах вы чувствуете себя как рыба в воде, а в других — как слон в посудной лавке? Возможно, дело не в цвете стен или расстановке мебели, а в том, насколько пространство соответствует вашей внутренней энергии.