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Квартира, дом, дача

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Как обустроить жилье по системе Дизайна Человека

Как обустроить жилье по системе Дизайна Человека

Принципы гармоничного пространства, основанные на индивидуальных характеристиках личности Дизайн: Дарья Дубинкина Вы когда-нибудь задумывались, почему в одних интерьерах вы чувствуете себя как рыба в воде, а в других — как слон в посудной лавке? Возможно, дело не в цвете стен или расстановке мебели, а в том, насколько пространство соответствует вашей внутренней энергии.

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