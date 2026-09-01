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Володин предложил правительству скорректировать постановление об учете животных

Володин предложил правительству скорректировать постановление об учете животных

В России с 1 сентября вступили в силу новые правила регистрации домашней птицы, граждане понесли своих кур в МФЦ.

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Ганимед

Да ладно. По просьбе единоросов правительство принимает дебильные расспоряжения, а Дума героически отстаивает права граждан. До выборов. Потом усядутся в привычные   ямки-полушария в кресле на Охотном ряду и потечет размеренная жизнь.