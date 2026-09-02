Алексей Говырин сообщил об индексации пенсий на 7,6% в 2026 году

В 2026 году пенсии россиян увеличатся на 7,6% после индексации выплат. Депутат Госдумы Алексей Говырин уточнил, что за иждивенцев доплатят до 3 195 рублей, а для пенсионеров с низким доходом предусмотрены автоматические доплаты.
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