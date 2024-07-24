Чтобы конкурировать с Nvidia компания Intel собирается перейти на GPU для ускорителей для ИИ и отказаться от собственных техпроцессов

Компания Intel собирается наконец-то перейти на GPU для своих ускорителей для ИИ. Сообщается, что ускоритель Falcon Shores, который ожидается уже в этом году, будет производиться на мощностях TSMC по техпроцессу 3 нм, что позволит ему быть очень энергоэффективным.
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