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Шняги.Нет

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День, когда интернет снова вспомнил Шуфутинского

День, когда интернет снова вспомнил Шуфутинского

Есть даты, которые просто значатся в календаре, но только не третье сентября. С самого утра Сеть прекрасно осведомлена о том, какой сегодня день, и к обеду бессмысленно пытаться игнорировать всеобщую культурную одержимость.

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