Чью сторону занял Китай после переговоров с Кулебой? Глава МИД Украины раскрыл правду

Глава МИД Китая Ван И отказывается называть конфликт «в***й», используя термин «украинский кризис». Стало известно, как Пекин относится к украинскому конфликту после переговоров китайского министра иностранных дел Ван И с коллегой из Украины Дмитрием Кулебой.
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