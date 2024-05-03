Дорогой длинною: правительство приняло Концепцию развития автотуризма

Кабинет министров одобрил Концепцию развития автомобильного туризма в нашей стране. Она предполагает создание соответствующей инфраструктуры для автопутешествий, а также создание интерактивного сервиса для планирования таких поездок.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии