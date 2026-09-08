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«Уйдите в глянец»: почему зрители критиковали Олесю Лосеву в «Время покажет» и где она сейчас

«Уйдите в глянец»: почему зрители критиковали Олесю Лосеву в «Время покажет» и где она сейчас

Появление Олеси Лосевой в студии дневного ток-шоу «Время покажет» на Первом канале вызвало бурные дискуссии среди телезрителей.

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