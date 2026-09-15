Атака на Киев не прекращается: взрывы и пожары в городе и области (ФОТО, ВИДЕО)

Атака на Киев не прекращается: взрывы и пожары в городе и области. Прилёты в районе столичного рынка, а также в Святошинском и Соломенском районах, над городом поднимаются столбы дыма.
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