Что внутри китайских аккумуляторов? Распилили и выяснили!

Решив оценить свойства китайских АКБ, мы столкнулись с проблемой. Никто толком не знает, какая национальность скрывается за яркими наклейками на батареях!Не секрет, что многие АКБ поставляются к нам вообще без этикеток, а уже на местах волею продавца превращаются во что угодно.