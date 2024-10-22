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За рулем

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Что внутри китайских аккумуляторов? Распилили и выяснили!

Что внутри китайских аккумуляторов? Распилили и выяснили!

Решив оценить свойства китайских АКБ, мы столкнулись с проблемой. Никто толком не знает, какая национальность скрывается за яркими наклейками на батареях!Не секрет, что многие АКБ поставляются к нам вообще без этикеток, а уже на местах волею продавца превращаются во что угодно.

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