Российский полковник рассказал о фатальной ошибке ВСУ под Курском

Вооруженные силы Украины допустили фатальную ошибку, перебросив свои войска в Курскую область. В итоге это лишило их резервов на других более важных направлениях, утверждает полковник в отставке Анатолий Матвийчук.
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