Курская область. ВСУ не понравится. "Любимый генерал" Путина в деле – что говорят инсайдеры и военные эксперты

И кто ОН такой сейчас этот ДЮМИН!? ИМЕЕТ ли ОН ПРАВО ПОДПИСИ какого либо распорядительного документа!? -Н Е Т!!! Базар толкать прав много, а ответственности - Н О Л Ь!!! Вот так и ВОЮЕМ!!!!!!! НЕТ такой ДОЛЖНОСТИ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНЯ АРМИЕЙ и даже ГОСДОЛЖНОСТИ - "ЛЮБИМЫЙ ГЕНЕРАЛ"!!!!!!!

Людмила Лиханова

До самого последнего момента никто не узнает КОГО готовили к этой тяжелой должности. Где-то тихо и спокойно идет отбор, проверка и прочие действия по подбору не только кандидата в Президенты, но и тех кто будет рядом до конца и предан России и ему. Короля делает свита. Путину пришлось тяжко т.к. отбор свиты проходил в эпоху дикого капитализма и криминала. Только недалекие люди не понимают КАК тяжко было бороться и, главное, выживать., каждый день ожидая яда или пули. А для этого сталкивать враждующих но так, чтобы они не поняли откуда подстава, так начиналось сначала с низшего уровня , потом перешли к среднему и лишь сейчас окончательно пришло время для высшего когда им деваться некуда. Так что можно гадать на кофейной гуще, но знать никто не будет до....Ну а кто "плачет" по выборам, так мы уже выбирали ЕБНа и ЧТО? Спаси Господь от таких выборов.