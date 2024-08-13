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Курская область. ВСУ не понравится. "Любимый генерал" Путина в деле – что говорят инсайдеры и военные эксперты

Курская область. ВСУ не понравится. "Любимый генерал" Путина в деле – что говорят инсайдеры и военные эксперты

© Maksim Konstantinov/Globallookpress Накануне состоялось расширенное совещание по ситуации в приграничных регионах России во главе с президентом Владимиром Путиным.

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Комментарии
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Александр Николаевич
И кто ОН такой сейчас этот ДЮМИН!? ИМЕЕТ ли ОН ПРАВО ПОДПИСИ какого либо распорядительного документа!? -Н Е Т!!! Базар толкать прав много, а ответственности - Н О Л Ь!!!  Вот так и ВОЮЕМ!!!!!!! НЕТ такой ДОЛЖНОСТИ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНЯ АРМИЕЙ и даже ГОСДОЛЖНОСТИ - &quot;ЛЮБИМЫЙ ГЕНЕРАЛ&quot;!!!!!!!
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1 час.
Леопольд Счастливый
не только &quot; любимый генерал&quot; так ведь еще и преемник! а как же выборы? а не пора ли власти признаться, что нет у нас никаких выборов!
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49 мин.
Людмила Лиханова
До самого последнего момента никто не узнает КОГО готовили к этой тяжелой должности. Где-то тихо и спокойно идет отбор, проверка и прочие действия по подбору не только кандидата в Президенты, но и тех кто будет рядом до конца и предан России и ему. Короля делает свита. Путину пришлось тяжко т.к. отбор свиты проходил в эпоху дикого капитализма и криминала. Только недалекие люди не понимают КАК тяжко было бороться и, главное, выживать., каждый день ожидая яда или пули. А для этого сталкивать враждующих но так, чтобы они не поняли откуда подстава, так начиналось сначала с низшего уровня , потом перешли к среднему и лишь сейчас окончательно пришло время для высшего когда им деваться некуда. Так что можно гадать на кофейной гуще, но знать никто не будет до....Ну а кто &quot;плачет&quot; по выборам, так мы уже выбирали ЕБНа и ЧТО? Спаси Господь от таких выборов.
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39 мин.

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