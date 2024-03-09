Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Российский «Искандер» точным ударом уничтожил украинский С-300 в ДНР

Российский «Искандер» точным ударом уничтожил украинский С-300 в ДНР

Момент уничтожения пусковой установки украинского комплекса С-300 в Донецкой Народной Республике попал на видео.

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Комментарии
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Tania Еременко
Браво! Дать задание партизанам, чтобы они сообщали о  таких &quot;точках&quot; с  комплексами и сборищем наёмников-мелкобританцев, пиндосов , лягушатников и фрицев с гансами... пшеки, вроде... стали одумываться, но тех, которые воюют против России, тоже можно жахнуть. Работайте, наши родные воины, российские парни! Дай Вам Бог скорой ПОБЕДЫ!
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