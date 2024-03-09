Момент уничтожения пусковой установки украинского комплекса С-300 в Донецкой Народной Республике попал на видео.
Российский «Искандер» точным ударом уничтожил украинский С-300 в ДНР
Комментарии
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Tania Еременко
Браво! Дать задание партизанам, чтобы они сообщали о таких "точках" с комплексами и сборищем наёмников-мелкобританцев, пиндосов , лягушатников и фрицев с гансами... пшеки, вроде... стали одумываться, но тех, которые воюют против России, тоже можно жахнуть. Работайте, наши родные воины, российские парни! Дай Вам Бог скорой ПОБЕДЫ!
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