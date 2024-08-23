❌ В Крыму предупредили об очередных вражеских фейках Украинские ресурсы продолжают вбрасывать ложь и пытаются посеять панику, заявил советник Главы Крыма Олег Крючков.
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❌ В Крыму предупредили об очередных вражеских фейках Украинские ресурсы продолжают вбрасывать ложь и пытаются посеять панику, заявил советник Главы Крыма Олег Крючков.