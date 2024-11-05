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112: телеведущая Арина Шарапова стала жертвой мошенников

112: телеведущая Арина Шарапова стала жертвой мошенников

Телеведущая Арина Шарапова стала жертвой мошенников. Об этом сообщает Telegram-канал «112».Купив косметики на 44 тысячи, она начала сомневаться в ее качестве и обратилась в правоохранительные органы, отмечает канал.

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