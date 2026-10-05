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Стали известны лауреаты Нобелевской премии по медицине 2026 года

Стали известны лауреаты Нобелевской премии по медицине 2026 года

Карл Дайссерот, Петер Хегеманн и Георг НагельНобелевскую премию по физиологии и медицине присудили Карлу Дайссероту, Петеру Хегеманну и Георгу Нагелю.

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