Стали известны лауреаты Нобелевской премии по медицине 2026 года

Карл Дайссерот, Петер Хегеманн и Георг НагельНобелевскую премию по физиологии и медицине присудили Карлу Дайссероту, Петеру Хегеманну и Георгу Нагелю.
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