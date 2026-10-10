Назло Трампу будем бить по российской нефтянке еще больше, – Зе-подельник

В ответ на договоренности Путина и Трампа о возобновлении поставок российского дизеля на мировые рынки, Украина должна усилить свои удары по НПЗ в России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- «Лучше сидеть под...
- «Лучше сидеть под...
- «Лучше сидеть под...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым