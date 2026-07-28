«Пять глаз»: на Дальнем Востоке пойман новозеландский шпион с пачками долларов

Вера смелых

Не странно ли для вас, что идеология, сущестаовавшая несколько десятилетий в СССР, не помешала тому моральному разложению народа, начавшемуся с времен позднего застоя при Брежневе, и заканчивая Предательством и этой идеологии, и страны вцелом при Горбачеве и Ельцине большей частью идеологизированного народа?... Почему моральный выродок в возрасте 55 лет становится предателем? Он ведь родился, когда идеология была... Внутренний стержень в человека закладывают РОДИТЕЛИ. И только потом его шлифует жизнь, в виде окружающей среды. Что характерно для быдла - оно винит всегда кого-то или что-то. Но никогда не винит себя. Вопросы "Почему человек не любит свою Родину? Почему он становится предателем?" И тому подобные решаются встречным :" А кто, нет, КТО в детстве должен заложить это в душу своего ребёнка, и воспитывать тогда, когда это воспринимается как истина?! "От осинки не родятся апельсинки", "Змея не рождает Жар-птицу", и от говна отделяется только говно...