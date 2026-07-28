Фейков нет. Тол...
Вся политическая ...Россия в мире
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Фейков нет. Только достоверные новости

8 212 подписчиков

«Пять глаз»: на Дальнем Востоке пойман новозеландский шпион с пачками долларов

«Пять глаз»: на Дальнем Востоке пойман новозеландский шпион с пачками долларов

55-летний хабаровчанин ответит за измену Родине.Во время обыска в квартире у новозеландского агента-инициативника был обнаружен пластиковый мешок с двадцатью пачками долларов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Наталия
Сколько же подонков, готовых продать не только Родину, но и своих детей, за доллары и евро,  развелось в России после замены идеологии  на бабло и рывка в &quot;светлое&quot; капиталистическое будущее!
Ответить
1 м.
Вера смелых
Не странно ли для вас, что идеология, сущестаовавшая несколько десятилетий в СССР, не помешала тому моральному разложению народа, начавшемуся с времен позднего застоя при Брежневе, и заканчивая Предательством и этой идеологии, и страны вцелом при Горбачеве и Ельцине большей частью идеологизированного народа?... Почему моральный выродок в возрасте 55 лет становится предателем? Он ведь родился, когда идеология была... Внутренний стержень в человека закладывают РОДИТЕЛИ. И только потом его шлифует жизнь, в виде окружающей среды. Что характерно для быдла - оно винит всегда кого-то или что-то. Но никогда не винит себя.                       Вопросы &quot;Почему человек не любит свою Родину? Почему он становится предателем?&quot; И тому подобные решаются встречным :&quot; А кто, нет, КТО в детстве должен заложить это в душу своего ребёнка, и воспитывать тогда, когда это воспринимается как истина?!                 &quot;От осинки не родятся апельсинки&quot;, &quot;Змея не рождает Жар-птицу&quot;, и от говна отделяется  только говно...
Ответить
1 м.