Адвокаты Рубена Варданяна обратились в ООН, обвинив Азербайджан в пытках

Экс-министр Нагорного Карабаха подвергается пыткам. Эти данные стали известны международной группе адвокатовВ телеграм-канале бизнесмена Рубена Варданяна появилось сообщение, в котором говорится, что группа адвокатов направила Специальному докладчику ООН срочное обращение с просьбой осудить жестокое обращение Азербайджана к Варданяну.
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