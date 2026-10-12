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Свои имена, чужие группы: как семь певиц шли к сольной сцене

Свои имена, чужие группы: как семь певиц шли к сольной сцене

Советская эстрада конца 1980-х держалась на переменных составах, фонограммах и вполне узнаваемой сценической моде.

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