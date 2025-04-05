Как выглядит прическа «кроличья челка», ко которой сходят с ума все модницы соцсетей Алёна Юрьева Соцсети буквально взорвались: модницы всех возрастов поголовно переходят на кроличью челку, вдохновлённую образом певицы Сабрины Карпентер.