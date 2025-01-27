Модернизация финансового рынка позволит малым и средним компаниям получать больше финансирования

Президент Владимир Путин на церемонии открытия «Агентства по продвижению стратегических инициатив новых проектов» заявил, что для достижения технологического лидерства важно не копировать чужие решения, а предлагать свои.
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