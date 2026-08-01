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В России начали показывать "Одиссею" Кристофера Нолана

В российских кинотеатрах начался "параллельный прокат" эпика Кристофера Нолана "Одиссея" — дорогущей экранизации одноименной древнегреческой поэмы со звездным актерским составом, куда вошли Мэтт Деймон, Том Холланд, Энн Хэтэуэй, Роберт Паттинсон, Зендея и Шарлиз Терон.

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