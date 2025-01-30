Директор Службы внешней разведки России и председатель Российского исторического общества (РИО) Сергей Нарышкин предложил историкам из соседних с Украиной стран, таких как Польша, Венгрия и Словакия, обсудить возможность раздела украинских регионов.
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