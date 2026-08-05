Центробанк РФ отметил кратный рост хищения средств через банкоматы

Количество мошеннических операций, совершенных злоумышленниками путем побуждения граждан России к денежным переводам наличных средств через банкоматы (без открытия счета), во II квартале превысило суммарный показатель всего предыдущего года, 5 августа сообщила пресс-служба Центрального банка РФ в обзоре отчетности об инцидентах информационной безопасности.