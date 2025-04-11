Врач Демьяновская: детям до 10 лет можно слушать музыку не более получаса в день

Детям до 10 лет рекомендуется слушать музыку не более 30 минут в день, подросткам - не дольше часа. Об этом в беседе с РИАМО сообщила врач-невролог, кандидат медицинских наук, эксперт Лаборатории "Гемотест" Екатерина Демьяновская.